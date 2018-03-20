РИАМО - 20 мар. В Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье 14 апреля состоится XIII Пасхальный фестиваль духовной музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…», на фестивале с пасхальными песнопениями выступят известные хоровые коллективы из России и из-за рубежа, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«14 апреля в 13:00 в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре состоится XIII Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…». В этом году в пасхальном мероприятии впервые примут участие патриарший хор храма Христа Спасителя, группа из Польши «Стебло», образцовый детский коллектив фольклорного ансамбля «Воскресение», детское отделение Московского Синодального хора, а также другие известные православные хоры, которые исполнят пасхальные песнопения», - отмечается в сообщении.

Мероприятие будет проводиться по благословению наместника Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта и при поддержке благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

Патриарший хор под руководством дирижера Ильи Толкачева исполняет песнопения и молитвы во время богослужений патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя, а также ведет активную концертную деятельность, участвует в наиболее значимых государственных культурных программах.

Группа «Стебло» под руководством Анны Мисeюк включает выпускников и учеников школы святых Кирилла и Мефодия в Белостоке. Ее участники представляют свою работу на многочисленных национальных, региональных, провинциальных и муниципальных конкурсах песен.

Детский ансамбль «Воскресение» под руководством Ирины Кулевой из Перми - неоднократный победитель и призер городских, краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Детское отделение Московского синодального хора под руководством Натальи Асмус регулярно принимает участие в богослужениях в московских храмах, концертах, фестивалях и конкурсах, где неоднократно становилось лауреатом.

Во время мероприятия для детей будут организованы занятия по раскрашиванию пасхальных яиц, фигурок, рисования и многое другое.

«Приглашаем всех посетить традиционное пасхальное мероприятие и прикоснуться к духовному, историческому, художественному наследию Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря», - заключается в сообщении.