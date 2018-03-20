РИАМО - 20 мар. Во вторник в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам – победителям и призерам XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, среди награжденных горнолыжник из Подмосковья Валерий Редкозубов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игры проходили с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступали на них в качестве нейтральных паралимпийских атлетов под паралимпийским флагом. В общекомандном зачёте россияне заняли второе место, в их активе 24 медали. Вклад в общий успех команды внесли подмосковные спортсмены Валерий Редкозубов и Евгений Героев, завоевав две бронзы - в дисциплинах «альпийская суперкомбинация» и «горнолыжный слалом».

«Глава государства по традиции чествует наших спортсменов. Мы видим, что паралимпийский спорт имеет достойную поддержку на самом высоком уровне. Безусловно, это вдохновляет и мотивирует параатлетов на новые победы. Для Московской области является большой честью тот факт, что представители региона удостоились внимания президента. Уверен, что мы еще не раз порадуемся их победам», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Двукратный бронзовый призер XII Паралимпийских зимних игр 2018 года по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.