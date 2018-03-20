РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Жук 27 марта проведет традиционный прием жителей Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Прием депутата регионального парламента Владимира Жука пройдет 27 марта с 16:00 до 18:00 в приемной партии «Единая Россия» по адресу: город Дзержинский, улица Ленина, дом №9», – отмечается в сообщении.

Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8(925)270-36-42 (с 12:00 до 15:00, с понедельника по пятницу). Депутат Мособлдумы проводит прием в Дзержинском каждый четвертый вторник месяца.