РИАМО - 20 мар. В подмосковных Химках открылась тематическая ярмарка «День весеннего равноденствия», приобрести продукцию фермеров и предпринимателей из Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей можно до 25 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В городском округе Химки с 19 по 25 марта пройдет тематическая ярмарка «День весеннего равноденствия». В ярмарке примут участие представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Тульской областей, которые представят продукцию урожая 2017 года и товары текстильной промышленности российского и импортного производства. 70% участников – это сельскохозяйственные производители», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он напомнил, что в этом году день весеннего равноденствия выпал на 20 марта. Весеннее равноденствие символизирует собой тепло, солнце и красоту, поэтому на ярмарке, помимо торговли, запланирована развлекательная программа – это и музыкальное сопровождение, и выступление фольклорного коллектива.

«Также гости смогут попробовать себя в чеканке медальонов и монет на шоу-программе мастеров кузнечного дела, получить практические советы по подготовке семян и почвы к посевной от подмосковных фермеров. Самых маленьких гостей ждет анимационно-театрализованное представление «Встречаем солнышко», - добавил министр.