РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В поселке Красково городского округа Люберцы во вторник пожарные и спасатели провели масштабные учения по тушению пожаров в высотках, а также по эвакуации пожарного звена.

«Масштабные учения с участием представителей ГКУ МО «Мособлпожспас», управляющих компаний, аварийных бригад прошли сегодня (20 марта – ред.) в доме №15 по улице Лорха в поселении Красково городского округа Люберцы», – написал глава муниципалитета Владимир Ружицкий на своей официальной странице в Instagram.

Он уточнил, что участники тренировки отрабатывали чрезвычайную ситуацию, связанную с тушением пожаров на высоких этажах и кровле многоквартирного дома, а также действия по эвакуации пожарного звена.