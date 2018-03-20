РИАМО - 20 мар. Домодедовская городская прокуратура в ходе проверочных мероприятий выявила факт реализации контрафактной продукции на поднадзорной территории, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверки обнаружили, что в магазине на Каширском шоссе в Домодедове под логотипом известной торговой марки продавались товары (одежда и обувь) с признаками подделки.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в УМВД России по городскому округу Домодедово, который возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров)», - говорится в сообщении.

Домодедовская городская прокуратура взяла ход предварительного расследования на контроль.