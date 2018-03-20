РИАМО - 20 мар. Индивидуальный предприниматель в Наро-Фоминском округе Московской области допустил нарушения ветеринарного законодательства, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце февраля 2018 года управление провело проверку в отношении индивидуального предпринимателя В.М. Абрамова, осуществляющего деятельность по убою свиней, переработке продукции животного происхождения по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Любаново, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«Во время проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции». За выявленные нарушения ИП В.М. Абрамов привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

В частности, специалисты обнаружили, что не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее производства; нарушена целостность покрытия полов в производственном помещении, что затрудняет проведение мытья и, при необходимости дезинфекции; акты выполненных работ по дезинсекции не представлены; полутуши в холодильной камере хранятся на подвесе вплотную друг к другу и так далее.