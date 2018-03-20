РИАМО – 20 мар. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы России, передает во вторник Газета.ru.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Ранее в Белом доме заявили, что не собирались поздравлять Путина с переизбранием.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.