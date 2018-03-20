РИАМО - 20 мар. В ФГБУ «Канал имени Москвы» в 2019 году планируют запустить первое в России судно на электротяге, проект проходит экономическое обоснование, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Уже в 2019 году речная «Тесла» обновит флот ФГБУ «Канал имени Москвы». Сконструированное из композитных материалов судно на электротяге станет легким, маневренным и экологически чистым. А «съедаемые» в ходе путевых работ киловатты будут в девять раз дешевле традиционного дизельного топлива», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года. В настоящее время завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование. В России такого опыта еще не было: принцип использования электрических двигателей на флоте сегодня внедряют в Норвегии, Финляндии, Голландии и Китае.

«Канал имени Москвы» будет первопроходцем в области отечественного проектирования, строительства и эксплуатации судов на электротяге. Инновационный проект позволит модернизировать технический флот ФГБУ, сделать его быстроходным, маневренным, энергоэффективным и экономичным. Сегодня парк судов, обслуживающих водные пути Московского бассейна, насчитывает 195 единиц», - уточняется в сообщении.

Основные характеристики электросудна: длина – 30 метров, ширина – 5 метров, габаритная высота – 4,93 метра, осадка – 1,2 метра, скорость на глубокой воде – 20 километров в час. Автономность плавания – не менее трех суток, запас хода на электротяге – 12 часов, средний срок службы – 24 года.

Создаваемый электроход будет универсальным трансформером, который сможет видоизменяться для решения разнообразных задач. Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа. В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин.

«Сконструировать модульную платформу планируется из композитных, многослойных материалов, что повысит устойчивость и срок эксплуатации судна, а также сделает его более легким и маневренным. Еще два важных преимущества – экологичность (нет выбросов в окружающую среду продуктов горения топлива) и экономичность», – сказал Елянюшкин.

Литий-ионные аккумуляторные батареи можно будет подзаряжать на причалах «Канала имени Москвы» во время стоянки. Электрическая энергия, вырабатываемая ГЭС на гидроузлах ФГБУ, значительно дешевле традиционного топлива. То есть 12 часов электрического хода будут стоить около 2 тысяч рублей, тогда как дизель обходится в 18 тысяч рублей. Таким образом, использование электротяги оптимизирует транспортные расходы в девять раз.