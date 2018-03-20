РИАМО - 20 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Контрфорс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от ГКУ МГО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Контрфорс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений отделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

«УФАС вынесло решение о нарушении ООО «Контрфорс» закона о контрактной системе в сфере закупок, действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО «Контрфорс» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали ООО «Контрфорс» в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольной службы.