РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Застройщик, по вине которого задерживается переселение людей из аварийных домов в Подольске, перенес встречу на неопределенный срок, она должна была состояться 21 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.
В одной из квартир аварийного дома №4/2 на проспекте Ленина в Подольске во второй раз обрушился потолок на кухне. В соответствии с постановлением главы города, в 2015 году дом признали аварийным. До 1 января 2018 года людей должны были переселить в уже построенные новые дома, но застройщик ООО «Главградострой» пока не сдал их в эксплуатацию. В доме восемь коммуналок, жильцы которых ожидают расселения в 15 новых квартир. Рушится потолок и в доме на Садовой, 3, жителям которого застройщик также обещал квартиры. На заседании экспертно-технического совета руководителю ООО «Главградострой» Виктору Вешневому рекомендовали встретиться с жителями 21 марта и рассказать о ситуации с переселением.
«Инвестор-застройщик ООО «Главградострой», который должен переселить людей из аварийных домов на улице проспект Ленина №4/2 и Садовая, №3, перенес встречу на неопределенный срок», – сказал сотрудник.
По его словам, руководству застройщика предложили обсудить возможность предоставления людям временного жилья, или отремонтировать имеющиеся жилые помещения. Власти также предложили застройщику найти иные способы помощи пострадавшим жильцам.
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