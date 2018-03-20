РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований для паралимпийцев, которые пройдут в Сергиево-Посадском районе, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Нам очень приятно, большая честь, сегодня все руководство российского спорта с нами, а самое главное - участники олимпийского движения. Очень приятно, что в Сергиевом Посаде принято решение провести эти мероприятия, мы готовы. Я уверен, что и зрители, и те, кто участвуют, будут довольны», - сказал журналистам Воробьев.

Он отметил, что для Подмосковья большая честь принимать российские регионы, участников всероссийских соревнований.

«Хочу пожелать каждому, кто выйдет на этот лед, на лыжню, побед, успехов и не останавливаться на достигнутом. Мы будем за вас переживать, будем верить в ваш успех. Только вперед!» - сказал Воробьев на церемонии открытия.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поблагодарил правительство Московской области за возможность проведения соревнований в Подмосковье и отметил, что в «Пересвете» создана хорошая спортивная база.

«Я хотел бы от паралимпийского комитета сказать, что мы очень благодарны властям Московской области за то, что они очень хорошо, с душой подошли к этому делу, в короткие сроки сумели скорректировать некоторые вопросы, недоработки, которые, естественно, бывают в таких случаях. Так что все здесь в боевой готовности», - подчеркнул президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

С 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области в рамках чемпионатов и первенств России пройдут Открытые всероссийские соревнования для паралимпийцев.

Согласно справочному материалу, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о проведении открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года: биатлону, лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам «хоккей-следж», «лыжные гонки» и «биатлон» и спорт слепых по дисциплинам «лыжные гонки» и «биатлон».

Распоряжением правительства РФ установлены денежные вознаграждения спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях. Таким образом, спортсмен, занявший первое место, получит вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. За серебряную медаль спортсмен получит 2,5 миллиона рублей, за бронзу – 1,7 миллиона рублей. Личным тренерам предусмотрены однократные денежные вознаграждения, эквивалентные вознаграждению спортсменов в соответствии с занятым призовым местом.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в том числе отечественные спортсмены-паралимпийцы, недопущенные к участию в Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. В рамках соревнований будут разыграны 17 комплектов медалей.