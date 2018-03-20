РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске заделали яму на автодороге на Станционной улице по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на ямы и выбоины на дороге. Она отметила, что на автодороге по улице Станционная образовалась большая яма, которую водителям приходится объезжать по встречной полосе. Это очень опасно.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительного состояния покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Станционная и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности городского округа Подольск. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.