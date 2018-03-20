РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мар. В детской школе искусств имени Валентина Андреева в Котельниках 7 апреля состоится областной открытый конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже 19-20 веков», в нем примут участие представители порядка 20 городов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого апреля в городском округе Котельники пройдет областной конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже 19-20 веков». Заявки на участие подали представители порядка 20 городов Московской области. Согласно положению, мы должны были завершить прием заявок на конкурс 20 марта, однако из-за большого количества желающих это пришлось сделать 2 февраля. Конкурс является бесплатным для всех участников», – сказала директор школы искусств Ольга Кочеткова.

Она уточнила, что в Котельники приедут конкурсанты из Дзержинского, Электроуглей, Балашихи, Химок, Ленинского района, Мытищ, Жуковского, Одинцовского района, Пущино, Красногорска и других городов Подмосковья. Конкурс проводится в два этапа. Сначала ребята проходят отборочные прослушивания на местах, а заключительное мероприятие проходит в стенах детской школы искусств Котельников. На финальном этапе пианисты выступают в четырех возрастных группах. Каждый участник исполнит два разнохарактерных произведения.

Областной конкурс юных пианистов «Музыка на рубеже 19-20 веков» проводится для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей Московской области почти 20 лет. В 2016 году конкурс получил статут областного. Ежегодно количество желающих принять в нем участие возрастает. За годы проведения конкурс посетили более 600 юных пианистов из муниципальных образований Московской области, а также Москвы.