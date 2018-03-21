Единственный сохранившийся полностью в Подмосковье кремль XVI века с расположенной на его территории стоянкой каменного века находится в Зарайске. В этом году музейному комплексу «Зарайский кремль» исполняется 100 лет. А недавно здесь обнаружили хорошо сохранившийся культурный слой палеолита и останки мамонтов. О том, как проходили археологические раскопки на территории кремля и его реставрация, об уникальных шедеврах из коллекции музея и новом формате костюмированных экскурсий с погружением в историческую эпоху, а также о научной работе сотрудников музея, в интервью РИАМО рассказал директор государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

– Кирилл Вячеславович, расскажите, на каком этапе находятся работы по реставрации Зарайского кремля?

– Зарайский кремль – объект культурного наследия федерального значения. В настоящее время Главное управление культурного наследия Подмосковья проводит мероприятия по включению его в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, что обеспечит ему более высокий уровень охраны.

В 2014 году после разработки научного проекта началась комплексная реставрация кремля. Первыми были проведены противоаварийные работы на Спасской башне.

Сейчас уже отреставрированы Спасская, Кабацкая (Наугольная), Тайницкая башни и участки стен между ними. Параллельно ведутся археологические работы, так как Зарайский кремль соседствует еще с одним очень важным историческим памятником – Зарайской верхнепалеолитической стоянкой.

– Какие трудности возникли при реставрации и удалось ли их преодолеть?

– В процессе реставрации всегда выявляются какие-то новые особенности, черты, сложные места, скрытые в результате проведенных ранее работ. Например, когда мы начали восстанавливать боевой ход кремля, который представляет собой проход по стенам, защищенный зубцами с бойницами, выяснилось, что под кирпичом XX века сохранилась кладка, которую можно отнести к XIX веку. Из-за этого небольшого открытия проект пришлось скорректировать.

В самом тяжелом состоянии сегодня находится Богоявленская (Егорьевская) проездная башня – она нуждается в серьезном укреплении.

– Запланированы ли на текущий год реставрационные работы?

– В 2018 году планируются комплексные работы по реставрации западной стороны кремля. Кроме того, в этом году выделены средства на проведение раскопок. Выяснилось, что к стенам Зарайского кремля вплотную примыкает очень серьезный культурный слой палеолита. Реставрация кремля подразумевает земляные работы и не может далее осуществляться без археологов. Они должны сначала изучить и извлечь все ценное из культурного слоя, чтобы потом можно было приступить к реставрационным работам.

– За чей счет ведется финансирование работ по реставрации и в каком объеме?

В общей сложности с 2014 года на реставрацию потрачено свыше 150 миллионов рублей. Объем финансирования на этот год – около 90 миллионов рублей. Средства выделяет правительство Московской области в рамках программы «Культура Подмосковья».

– Сколько предметов из коллекции музея-заповедника успели отреставрировать?

– Уже отреставрированы несколько десятков предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Многим предметам теперь необходимо вернуть экспозиционный вид, потому что время берет свое.

В реставрации музейных предметов нам помогает Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Владимира Грабаря (ВХНРЦ). Нам очень приятно, что в этом году 100 лет исполняется не только нашему музею, но и ВХНРЦ. Специалисты центра готовят большой выставочный проект в Москве, где представят более десяти предметов из нашей коллекции в качестве образцов своей реставрационной работы.

– Расскажите о масштабах музейного фонда. Какие уникальные экспонаты можно увидеть в экспозиции музея?

– Собрание основного фонда музея насчитывает более 48 тысяч единиц хранения основного фонда и более 200 тысяч единиц – научно-вспомогательного. Фонд хранения определяется в зависимости от музейной ценности предмета и никак не отражается на экспозиционной работе или доступе к нему граждан.

Эта внушительная коллекция собиралась на протяжении 100 лет, включая предметы из подмосковных усадеб и городских домов. В советское время она пополнялась за счет государственного музейного фонда и частных пожертвований. Большой вклад внес Институт археологии Российской академии наук (РАН) после археологического изучения Зарайской стоянки, которой посвящен один из залов нашей экспозиции. На центральной витрине представлены две статуэтки «палеолитических Венер» и признанный шедевр палеолитического искусства – статуэтка бизона из бивня мамонта, сделанная около 20 тысяч лет назад. Аналогов знаменитой статуэтке в мире практически нет. В 2013 году она была одним из ключевых экспонатов большой международной выставки «Искусство ледникового периода: зарождение современного разума», которая проходила в Британском музее в Лондоне.

Кроме того, мы гордимся коллекциями купеческого и дворянского русского портрета второй половины XVIII–XIX веков. Замечательно, что сформировались они задолго до начала XX столетия, а музей лишь продолжает их хранить. Пожалуй, самым известным портретом нашего собрания является портрет графини Марии Келлер, написанный в начале XX века известным художником и декоратором Львом Бакстом.

Предметом нашей гордости является коллекция декоративно-прикладного искусства. Многих посетителей удивляет витрина, где выставлены предметы из большого десертного сервиза, который являлся фамильной ценностью графов Виельгорских. Этот сервиз изготовлен в 1824 году на Юсуповской мануфактуре в Архангельском. Поскольку не все предметы сохранились, теперь трудно сказать, на сколько он персон.

– Планируется ли пополнение музейной коллекции в текущем году?

– Да, и в первую очередь за счет комплектования фондов усадьбы семьи Достоевских в деревне Даровое. В 2021 году отмечается 200-летие Ф.М. Достоевского, и к этому времени нам необходимо воссоздать усадебный комплекс. К сожалению, усадьба очень плохо сохранилась, и мы готовим большой научный проект по ее реставрации и ан комплектования экспозиции.

Планируем приобретать предметы, характерные для быта провинциального дворянства 20−30-х годов XIX века. Рассчитываем, что к 2021 году мы соберем внушительную коллекцию, которая позволит воссоздать мир усадьбы Достоевских.

– Если говорить о музейном комплексе в целом, насколько он популярен сегодня у посетителей?

– Музей перестал быть объектом интереса исключительно для старшего поколения, в него потянулась молодежь, которая экономически более активна. Поэтому многие музейные продукты мы готовим в расчете на эту аудиторию.

В музейный комплекс входят здание присутственных мест в кремле, мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной и усадьба Федора Достоевского в деревне Даровое. В прошлом году их посетили 64 тысячи человек.

Число тех, кто посетил сам Зарайский кремль, несколько больше, поскольку вход на его территорию свободный и любой желающий может осмотреть архитектурный ансамбль. Кроме того, кремль – одно из любимых мест отдыха горожан.

Поток посетителей постепенно растет: по мере включения города в новые маршруты о Зарайске узнают те, кто увлекается историко-культурным туризмом. В 2016 году мы участвовали в федеральной программе детского туризма «Моя Россия» и приняли около 2 тысяч школьников со всей России. В целом, к нам часто приезжают посетители с детьми. Нам это очень приятно.

– Можно ли составить портрет среднестатистического посетителя музея «Зарайский кремль»?

– Наши посетители делятся на две категории. Первая – это сами жители Зарайска. Каждый из них попадает в музей – либо со школьной группой, либо в качестве участника наших мероприятий, приуроченных к международному Дню музеев − 18 мая, Дню народного единства 4 ноября, акции «Ночь искусств».

Вторая – это гости, которые приезжают к нам преимущественно из Москвы, крупных городов Подмосковья или других субъектов федерации. Это чаще всего люди активного возраста 25–40 лет, которые привыкли путешествовать, выезжать куда-нибудь на выходные и знакомиться с новыми местами. Это образованные посетители, взыскательные к качеству музейных услуг, экскурсий, экспозиции и комфорту музейной среды. Такие посетители сравнивают и оценивают то, что они видят.

– Насколько доступна навигация в музее для иностранных туристов?

– В 2014 году в здании присутственных мест открылась экспозиция с навигацией на русском и английском языках. Аудиогиды тоже записываются не только на русском, но и на английском языке. Кроме того, у нас есть специалист, который может проводить англоязычные экскурсии.

В прошлом году на территории Зарайского кремля появилась новая туристическая навигация, которая продублирована не только на английском, но и на китайском языке. Насколько мне известно, среди музеев Подмосковья мы стали первыми, кто перевел навигацию на китайский язык. В этом отношении мы частично готовы к приему китайских туристов.

– Планируется ли разработка новых туристических маршрутов?

– Маршруты по Зарайскому кремлю изначально создаются понятными для любого туриста. Мы предлагаем экскурсии не только по музею и кремлю, но и за их пределами, в городе. Например, летом популярна пешая экскурсия по Зарайску, в ходе которой можно посмотреть архитектуру исторической части города.

Экскурсионные маршруты по городу ориентированы на разные категории посетителей в зависимости от их интересов. Так, к лету этого года мы подготовим маршрут для тех, кто интересуется историей православных мест и духовной жизни нашего города.

– Расскажите, какими проектами отметите столетие музея?

– 1 октября музею исполняется 100 лет. К этой дате планируем провести торжественное мероприятие и создать выставочный проект «Древности Зарайского кремля». Постараемся собрать из коллекций других музеев экспонаты, которые когда-то находились в кремле и неразрывно связаны с историей нашего города.

Большому проекту об истории Зарайска, который мы запустим летом, будет предшествовать выставочный проект «Салон Виельгорского». Он посвящен истории усадьбы в селе Сенницы Зарайского уезда (сейчас это Озерский район области). Экспозиция будет называться в честь одного из самых известных ее владельцев графа Михаила Виельгорского – мецената, близкого друга Александра Пушкина и Михаила Глинки. Выставку мы посвятим не только графу, но и тем, кто работал в музее с первых лет его существования. Благодаря их усилиям сохранены ценные усадебные коллекции.

– Планируются ли специальные акции к юбилею музея?

– В конце мая – начале июня этого года в усадьбе Федора Достоевского пройдет экологический фестиваль «Птичьи трели», в котором мы снова обратимся к теме детства писателя. Хотим, чтобы гости мероприятия прочувствовали дух того времени. Звуки природы, запахи, пенье птиц создают в усадьбе ту же атмосферу, которую ощущал Достоевский почти 200 лет назад.

А в июле мы приглашаем на этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Именно здесь Достоевский познакомился с русской народной культурой, и фестиваль будет посвящен этой тематике. Название появилось из исторического названия июля – месяца цветения липы.

– Недавно в музее представили новый формат экскурсий – костюмированный. Расскажите, зачем необходимо проводить экскурсии в костюмах?

– Мы хотим освоить все пространство Зарайского кремля и создать у посетителей ощущение погружения в историю. Наш кремль – это живая декорация для реконструкции исторических событий. Его стены и башни должны быть наполнены жизнью, ведь просто подняться на стену и пройтись по ней – скучно. Гостям хочется увидеть, чем жил этот культурный памятник во времена своего строительства.

Музей как место, которое хранит старину, должен придерживаться исторической достоверности, в том числе, и в костюмах. Многие костюмы, которые надевают сотрудники музея при проведении экскурсий, исторически реконструированы – например, одно из платьев воссоздано по портрету, находящемуся в нашей экспозиции. Чтобы восстановить крой и детали наряда по одной лишь неполной картинке от музейных специалистов требуются большие знания по истории моды.

Формат костюмированной экскурсии позволяет говорить с посетителями на языке эпохи. Сейчас мы готовим новый этап костюмированных экскурсий по экспозиции музея, когда посетитель вдруг услышит речь исторического источника. Значительная часть экскурсии строится на личной переписке или воспоминаниях людей, чьи портреты представлены в экспозиции. Это будет исторически достоверный текст, который одновременно отразит особенности языка эпохи и привнесет элемент игры в экскурсионную программу. В результате посетители смогут проверить, насколько они разбираются в истории России и ее искусства.

– Как реагируют посетители на такое погружение в эпоху во время костюмированных экскурсий?

contenteditable="false">

– Представьте себе, когда вы заходите в одну из башен кремля, а вас встречает стрелец и начинает рассказывать о мушкетах или трудностях гарнизонной службы в Зарайске, например, в эпоху Дмитрия Пожарского. Конечно, это оставляет положительное эмоциональное впечатление.

Самая хорошая реклама – это сарафанное радио. Когда посетители уезжают, они советуют своим друзьям сходить на экскурсию в Зарайский кремль. То, что люди к нам возвращаются, показывает, что предлагаемый нами музейных продукт интересен, и его необходимо развивать дальше.

Когда мы опрашиваем туроператоров, нам отвечают, что все очень нравится.

– Были случаи проникновения или вандализма? Как обеспечивается безопасность в музее?

– В 1950-е годы было похищено очень много произведений искусства. К счастью, многие из них потом вернулись в музей. Мы всегда об этом помним и стараемся не повторять старых ошибок.

Сейчас музей достаточно хорошо укреплен и защищен от возможных посягательств. Мы сотрудничаем с органами вневедомственной охраны. У нас есть охрана, присутствующая на объекте, и работающая удаленно. В прошлом году музей подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион», разработанной по инициативе правительства Московской области. Теперь по периметру музея установлены камеры видеонаблюдения, а на входе есть рамка-металлоискатель. Кроме того, установлена противопожарная охрана.

– В январе была презентована книга «Город Зарайск и его твердыня», которая создана объединенными усилиями сотрудников музея. Расскажите об этом.

– Несмотря на то, что книга не очень большая по количеству страниц, мы гордимся этой работой. Это плод нашего многолетнего труда по изучению истории нашего города, кремля, а также Зарайской стоянки, творчества и жизни Анны Голубкиной. «Город Зарайск и его твердыня» − отнюдь не фундаментальный труд, а попытка доступным языком интересно и красочно рассказать историю города. Наш издатель назвал книжку «глазастой», то есть ее интересно листать. И первые отзывы показали, что мы выбрали удачный формат.

Все изданные нами книги можно приобрести непосредственно в музее, а впоследствии и через наш сайт. Готовы рассмотреть и запросы от книжных интернет-магазинов.

– Поделитесь планами научной-издательской деятельности музея.

– Книги необходимо издавать в том формате, который интересен посетителям. К середине этого года мы планируем выпустить новый путеводитель по музею. В него войдут очерки не только об экспонатах из постоянной экспозиции, но и о тех предметах, которые мы не можем выставлять длительно. Кроме того, путеводитель расскажет об отдельных разделах экспозиции.

Готовим издание о роли усадьбы в деревне Даровое в жизни и творчестве Федора Достоевского.

Также мы работаем над выпусками хрестоматии по истории Зарайска. Будем собирать либо давно не издававшиеся документы по истории города и его окружения, либо неопубликованные архивные материалы. В данном случае мы ставим перед собой научную задачу по систематизации исторических источников.

– Привлекаете ли вы местных жителей к сбору материалов?

– В рамках работы по сохранению коллективной памяти собираем воспоминания горожан о Зарайске XX века. Этот период предстанет перед читателями в живых историях жителей города. Такую книгу планируем издать, может быть, в конце этого – начале следующего года, снабдив ее большим количеством иллюстраций и фотографий XX века, которые находятся в собрании музея.

– В 2016 году символами для новых купюр в 200 и 2000 рублей были выбраны Владивосток и Севастополь. За изображение Зарайского кремля тогда проголосовали более 5 тысяч человек. Планируется ли увековечить Зарайский кремль другими способами?

– Действительно, Зарайск участвовал в этом конкурсе, инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. И если снова запустят такой конкурс, мы опять готовы эту идею поддержать. Что касается увековечивания, Зарайский кремль изображен на почтовой марке из серии «Кремли России».

– Как вы считаете, на купюре какого номинала достоин быть изображенным Зарайский кремль?

– Наверное, Зарайский кремль достоин самой крупной купюры. Но мне хотелось бы видеть его на одной из самых ходовых купюр – например, 100, 500 рублей. Чем более ходовой является купюра, тем больше людей узнает о нем. Ведь на самом деле в малых городах Подмосковья есть на что посмотреть.

– Планируются ли экскурсии с применением современных технических средств?

– Средства мультимедиа могут удачно дополнить работу музея, но могут и навредить. В экспозиции, посвященной Зарайской стоянке древнего человека, которой только три года, мы активно используем современные технологии.

Палеолит очень трудно представить так, чтобы он был понятен посетителю, ведь то, что до нас дошло, – это предметы из кости и камня. И тут нам пригодились современные технологии, благодаря которым можно показать, как жили древние люди, как изготавливали и использовали свои орудия и как выглядит процесс археологического изучения древнего памятника.

Кроме того, у нас есть аккаунты в Instagram, Facebook, «Одноклассниках», «ВКонтакте», где мы стараемся представить интересный контент. Также мы приглашаем всех подписаться на наш Telegram-канал.

– Зарайская стоянка на сегодняшний день – одно из древнейших мест обитания людей на территории Подмосковья. Расскажите о раскопках: какие уникальные предметы были обнаружены здесь?

– Зарайская стоянка – это комплекс археологических поселений, находящийся вблизи кремля и на его территории. В числе интересных находок помимо статуэток бизона и «палеолитических Венер» огромное количество артефактов, которые свидетельствуют о жизни людей на данной территории 16−20 тысяч лет назад.

Много лет назад на территории Зарайского кремля заложили несколько шурфов, и следов культурного слоя палеолита тогда не обнаружили. А в 2016 году в ходе работ по благоустройству выяснилось, что культурный слой каменного века все-таки сохранился. Мало того, он дал основания предполагать, что в составе Зарайской стоянки могут быть два новых поселения, которые не обнаруживали ранее. И в прошлом году внутри Зарайского кремля специалисты провели уже полномасштабные раскопки и зафиксировали хорошо сохранившийся культурный слой каменного века. Еще 2017 год удивил большим числом найденных зубов мамонта, причем и взрослых особей, и детенышей. Кроме того, в прошлом году во время раскопок обнаружили одно из произведений палеолитического искусства – подвеску из клыка песца с просверленным отверстием. Она сейчас консервируется в Институте археологии РАН и со временем поступит в собрание нашего музея.

Кроме того, в прошлом году у нас проводился международный семинар, посвященный сохранению палеолитического искусства, в котором участвовали как сотрудники института археологии РАН и Кунсткамеры Санкт-Петербурга, так и специалисты из Британии и Австрии.