РИАМО - 20 мар. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) возбудила дело в отношении столичного аэропорта «Домодедово» из-за ограничения по допуску такси на территорию воздушной гавани, сообщается в Telegram-канале антимонопольного ведомства.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ готовит дела против трех аэропортов Московского авиаузла из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков.

«Так вот, первый пошел: возбуждено дело по «Домодедову», - говорится в сообщении.

В конце декабря 2017 года глава ФАС России Игорь Артемьев сообщал, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к «первой линии» аэропортов Московского авиаузла.