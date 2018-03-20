РИАМО – 20 мар. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сохранит политику конфиденциальности переписки пользователей, несмотря на угрозы блокировки, передает Федеральное агентство новостей.
«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь», — написал Дуров на своей странице в Twitter.
Ранее Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. В свою очередь, Роскомнадзор уведомил Telegram, что заблокирует доступ к мессенджеру на территории России, если он не предос
Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии