РИАМО - 20 мар. В список объектов животного и растительного мира, занесенных в новую редакцию Красной книги Подмосковья, попало более 670 видов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Принято распоряжение «Об утверждении списка объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области». Список был разработан в результате масштабной научно-исследовательской работы, проведенной специалистами министерства и природоохранного фонда «Верховье», которые готовят третье издание Красной книги.

«В новое издание красной книги включено 675 видов, в действующем их – 737. Новых видов, которые раньше не были включены в Красную книгу – 86. Исключено - 147 таксонов», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он добавил, что основной причиной исключения видов животного и растительного мира из Красной книги является значительный рост численности их представителей. Так, в новом издании нет белоспинного дятла, желтогорлой мыши, рыбы из семейства окуневых – берш, бабочки – махаона, многих видов насекомых и растений.

А вот поводом для включения в список для ученых стал тот факт, что тот или иной вид животного и растительного мира был впервые обнаружен на территории Московской области, или ранее был включен в приложение к Красной книге, но в течение 10 лет был подтвержден статус его редкости. Примером может служить вид летучей мыши – «усатая ночница», которая больше распространена в европейских странах и северной Африке, и птица с черно-белым оперением - Фифи.