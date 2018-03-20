РИАМО - 20 мар. В Подмосковье во Всемирный день поэзии, который отмечается 21 марта, в музеях, библиотеках, Домах культуры региона пройдут литературные чтения, поэтические вечера и марафоны, презентации книг и различные конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Двадцать первого марта в 19-й раз отмечается Всемирный день поэзии. В Подмосковье, где жили Александр Пушкин, Федор Тютчев, Александр Блок, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева, состоятся десятки мероприятий, посвященных этому дню», - сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что в мероприятиях примут участие литературные объединения, творческие коллективы, актеры, лауреаты Московской областной литературной премии имени Роберта Рождественского.

Так, в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» выступит театр-студия «Семь Плюс» – творческий коллектив, в котором актеры – дети. «Семь Плюс» – настоящая творческая лаборатория. Здесь не просто готовят будущих актеров, а помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал – творческий, социальный, коммуникативный.

Юные гости прочтут произведения Пушкина, Тютчева, Фета, Баратынского, Державина, Давыдова, Брюсова, Маршака. А в исполнении одного из педагогов студии, актрисы Ольги Ворониной прозвучат романсы на стихи русских поэтов.

В Голубой гостиной главного дома усадьбы Шахматово государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока прозвучат записи стихов Александра Блока в исполнении актеров-классиков. Гости смогут принять участие в экскурсии, во время которой, помимо стихов Александра Блока, прозвучат произведения поэтов Серебряного века.

Кроме того, накануне Всемирного дня поэзии в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина прошла встреча-конкурс юных поэтов. 23 участника – представители школ и гимназий Одинцовского района – представили на суд жюри свои первые творения. Были выбраны по три победителя в младшей (от 7 до 12 лет) и старшей (от 12 до 17 лет) возрастных категориях. Был также вручен приз зрительских симпатий.

Также 25 марта поэты и авторы-исполнители литературного клуба «Захаровский Парнас» и других литературных объединений проведут в музее-заповеднике литературно-музыкальную встречу «В минуты музыки печальной…», посвященную Николаю Рубцову. Помимо стихотворений известного поэта, прозвучат песни на его стихи и посвящения Рубцову современных авторов.

Музыкально-поэтический вечер пройдет в Доме культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде. В нем примут участие члены творческого объединения «Квадрат», неоднократных участников и лауреатов международных и всероссийских поэтических фестивалей.

Центральная городская библиотека имени Ф.И. Тютчева городского округа Балашиха подготовила программу «Тютчевские страницы в великой книге русской поэзии». Читателей ждут беседа о жизни и творческом пути великого русского поэта, чтение его стихов. А на празднике «Стихи, волнующие вас…» состоится презентация электронного альманаха «День поэзии. XXI век», пройдет поэтический марафон местных поэтов, солисты и творческие коллективы города выступят с музыкальными номерами.

В рамках программы «Примите этот дар весенний» в Федурновской сельской библиотеке в Балашихе прозвучат стихи и песни в исполнении членов творческого объединения «Акварель». Гостей Сергиево-Посадской центральной городской библиотеки имени А.С. Горловского ждет поэтический слэм «Поэзия и Я» – творческое соревнование, во время которого выступающие поэты зачитывают или декламируют работы исключительно собственного сочинения.

В библиотеке общественного центра имени Я. Смелякова в Дзержинском пройдет поэтический вечер для детей «В поисках рифмы». Ребята познакомятся с творчеством поэтов города. Авторы прочитают свои стихи, расскажут об истории их написания и дадут полезные советы для правильного построения рифмы. А гостей Серпуховской центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова ждет литературная игра «Угадай поэта по силуэту».