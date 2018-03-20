РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В территориальную избирательную комиссию Люберец в день выборов президента от наблюдателей поступила одна жалоба, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ТИК в день выборов президента РФ, 18 марта, поступила одна жалоба от наблюдателей. Если сравнивать с прошедшими выборами главы государства в 2012 году, то тогда было пять жалоб. В участковые избиркомы в 2018 году поступило девять жалоб, в 2012 году их было 12», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что Московская область поделена на 11 избирательных округов. Люберецкий округ поделил второе место по явке вместе с Щелковским избирательным округом.

«Всю избирательную компанию мониторили. Все нарушения фиксировались в интернете. У нас на избирательных участках было более 600 наблюдателей», – отметил Ружицкий.

Он напомнил, что на участке №1480 был зафиксирован вброс бюллетеней. Территориальная избирательная комиссия моментально отреагировала на эту ситуацию. Итоги голосования на этом участке были признаны недействительными, но данная ситуация никак не отразилась на итогах голосования избирателей Люберец.

«Итогам выборов мы уделим особое внимание, проанализируем их, сделаем выводы. Есть над чем подумать и поработать. В сентябре выборы губернатора Московской области. Это не менее ответственное событие, к которому мы должны начать готовиться уже сейчас», – подчеркнул Ружицкий.

По его словам, в Люберцах при подготовке к выборам была проделана большая работа.

«Огромное спасибо нашим образовательным учреждениям, которые предоставили помещение для избиркомов. Спасибо полиции за четкую работу. Особую благодарность жителям, которые не остались в стороне от такого серьезного мероприятия», – добавил Ружицкий.