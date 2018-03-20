РИАМО - 20 мар. В столичном районе Измайлово в тепловом пункте проводят ремонтные работы, аварии там не было, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в Сети появилась информация о коммунальной аварии в районе Измайлово.

«На улице 3-я Прядильная, 15А, в тепловом пункте проводятся технологические мероприятия по замене задвижки. Это никак не отразится на подаче тепла в дома», — говорится в сообщении.

На месте проведения работ возможно парение.