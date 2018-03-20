РИАМО – 20 мар. Мессенджер Telegram даже в случае блокировки продолжит работать на территории России, его эффективная блокировка просто невозможна, сказал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Ранее Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. В свою очередь, Роскомнадзор уведомил Telegram, что заблокирует доступ к мессенджеру, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключи для декодирования сообщений.

«Со стороны Роскомнадзора я не вижу смысла всю эту ситуацию с Telegram раскручивать. В публичном пространстве победителем выйдет (владелец Telegram - ред.) Павел Дуров. Во-первых, вся шумиха добавит пользователей Telegram. Во-вторых, Дуров будет давить на то что он защищает пользователей. В-третьих, эффективная блокировка Telegram на территории России просто невозможна», - сказал Казарян в эфире Радио «Комсомольская правда».

В декабре 2017 года суд уже оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.