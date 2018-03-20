РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске во вторник на Комсомольской улице два грузовика зажали легковой автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (20 марта – ред.) по Комсомольской улице и у дома №1 увидел ДТП. Стояли два грузовика, а между ними была зажата с обеих сторон легковая машина. Авария не сильная. Возможно, что одна из фур не заметила легковушку при перестроении», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 17:25 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 700 метров. Движение затруднено от дома №1, корпус 1, на Комсомольской улице до поворота на проспект Ленина.