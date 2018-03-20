РИАМО - 20 мар. Итоговая явка на прошедших 18 марта выборах президента России в Подмосковье составила 63,6%, кандидат Владимир Путин набрал 74,49% голосов избирателей, сообщила журналистам во вторник председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Данные в ГАС «Выборы» были введены в 04:00 по Москве 19 марта, мы их сравнивали с итоговыми протоколами, данные не изменились - окончательная явка 63,6%. По кандидатам тоже ничего не изменилось. Итоговый протокол подписывают все члены комиссии», - сказала Коновалова.

Она добавила, что подписанные документы отвезут в Центральную избирательную комиссию России.

После обработки всех протоколов ТИКов в Подмосковье Владимир Путин набрал 74,49% голосов, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский - 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%, Сергей Бабурин - 0,71%, Максим Сурайкин – 0,66%.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.