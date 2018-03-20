РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мар. Во вторник в Балашихе под тяжестью снега обвалился козырек ТЦ «Центральный» на улице Чехова, сообщила «РИАМО в Балашихе» очевидец происшествия.

«Сегодня (20 марта –ред.) днем обрушился козырек ТЦ «Центральный» на улице Чехова. В тот момент я с коляской уже отошла от магазина. Но все равно было страшно», – сказала очевидец.

По ее словам, снега на козырьке было очень много. Когда конструкция обвалилась, завалило лестницу, тротуар и проезжую часть. Рядом были посетители магазинов, однако никто не пострадал.