РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Автодорогу на улице Генерала Смирнова в Подольске расчистили от снега и льда после жалобы одного из жителей городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неудовлетворительную уборку автодороги на улице Генерала Смирнова у дома №14. Он отметил, что во дворе и с лицевой стороны дома с момента февральского снегопада не убран снег и не счищен с дороги (для проезда машин) лед.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу несоблюдения правил уборки проезжей части автодороги на улице Генерала Смирнова и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Подольска. Работы по уборке проезжей части были выполнены», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.