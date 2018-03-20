РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Адвокат уроженца Киргизии, обвиняемого в ограблении страхового агента в Подольске, подал прошение о проведении экспертизы на вменяемость, но судья ему отказала, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В ноябре 2017 года в Подольске двое мужчин под видом клиентов, которые хотели застраховать машину, проникли в рабочий кабинет страхового агента Румянцевой и напали на нее. Под пытками они узнали, где находятся ценности и ограбили потерпевшую почти на полмиллиона рублей. Нападавшие не только сильно избили Румянцеву, но и порезали руки и лицо ножом. Все это попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете. Один из нападавших, которого задержали, оказался выходцем из Киргизии. Его родные проживают в Москве, мать и сестра приехали на очередное заседание суда во вторник.

«В прошении об освидетельствовании по психическому состоянию подсудимого отказать, поскольку оно не мотивировано и необоснованно», – сказала федеральный судья Ирина Титова.

Она пояснила, что подобный запрос инициировала мать подсудимого после того, как побывала в следственном изоляторе у него в Подольске. Судья разрешила показать запись ограбления подсудимому по прошению адвоката, но это требование было снято и запись показывать не стали.

Во время заседания подсудимый отказался давать показания, поэтому судья зачитала показания, которые он дал во время следствия.

Пострадавшая требует компенсации материального вреда в размере более 500 тысяч рублей и морального – в сумме около 1 миллиона рублей. Пока семья обвиняемого возместила ей 50 тысяч рублей. На заседании обвиняемый отказался отвечать на вопрос судьи о том, признает он или нет исковые требования.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение с применением предметов, используемых в качестве оружия». Данная статья предусматривает срок наказания до 12 лет лишения свободы. Ранее судья продлила на полгода срок содержания обвиняемого под стражей. Следующее заседание по делу пройдет 12 апреля, а на следующий день, 13 апреля, будет оглашен приговор.