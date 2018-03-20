РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Жители подмосковных Люберец просят удалить нецензурные надписи со стелы «Я люблю Люберцы», которая находится на Октябрьском проспекте, сообщил во вторник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Жители просят устранить ненормативную лексику на стеле «Я люблю Люберцы», которая находится у дома №164 на Октябрьском проспекте», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также жители обращаются с просьбой убрать снег и наледь с кровли торгового объекта на улице Попова, дом №34/11. А на доме №14 по улице Льва Толстого просят убрать сосульки с крыш.

«В социальных сетях жители просят провести работы по очистке территории вблизи врачебно-физкультурного диспансера по улице Побратимов, дом №30. Кроме этого, собственникам или арендаторам торгового объекта, который находится в доме №3 по улице Воинов-Интернационалистов, необходимо восстановить фасад здания», – заключил Ружицкий.