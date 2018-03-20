РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 мар. На ремонт муниципальных дорог в 2018 году в Котельниках планируют потратить около 20 миллионов рублей, в программу по ремонту вошло девять объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В программу 2018 года впервые в городе вошло 9 муниципальных дорог. На их ремонт будет потрачено почти 20 миллионов рублей. Запланировано приведение в порядок улично-дорожной сети в микрорайонах Силикат, Ковровый, Белая Дача и других территориях. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 3 400 метров», – сказала глава Котельников Ирина Польникова.

По словам заместителя главы администрации города Евгения Журавлева, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, которая будет выполнять ремонтные работы. Они должны завершиться в апреле.

«С победителем аукциона заключим муниципальный контракт и с наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к ремонту улично-дорожной сети в городе. Планируем, что в мае работы уже начнутся. Помимо замены дорожного полотна, будет устанавливаться новый бордюрный камень, наноситься дорожная разметка, обустраиваться искусственные дорожные неровности. В тех местах, где есть тротуары, будет проводиться их ремонт. Также при необходимости запланирована замена светильников вдоль дорог», – пояснил Журавлев.

Он добавил, что в программу ремонта в этом году включили и объекты, на состояние которых неоднократно поступали жалобы от горожан. Кроме того, сотрудники профильного отдела администрации проводили мониторинг городских дорог и выявляли те объекты, которые, по их мнению, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечают требованиям безопасности дорожного движения.