РИАМО - 20 мар. В столице с 7 по 15 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар», во время которого жители и гости столицы смогут пожертвовать деньги и помочь нуждающимся, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля - в благотворительности», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что гости фестиваля смогу узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным.

В прошлом году посетителями фестиваля «Пасхальный дар» стали более 3 миллионов человек. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках выступали творческие коллективы, проходили театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, участникам предлагали попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения и купить сувениры.