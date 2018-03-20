РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Единая диспетчерская служба (ЕДС) подмосковного Королева с 12 по 19 марта оформила более 970 заявок от жителей по ремонту санитарно-технического оборудования, также горожане обращались по вопросам электроснабжения и сезонной уборке, сообщается на странице службы в Instagram.

Всего за данный период диспетчеры ЕДС приняли от жителей городского округа более 4,8 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 978 заявок; санитарное содержание помещений и придомовых территорий – 587 заявок; сезонная уборка – 572 заявки; электроснабжение – 368 заявок», – говорится в сообщении.

В сутки диспетчеры оформляли в среднем 699 заявок. По итогам было закрыто более 4,4 тысяч обращений.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. А также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.