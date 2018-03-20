РИАМО – 20 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития РФ представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП, сообщает во вторник Газета.ru.

«Минэкономразвития России (Максиму Орешкину (главе ведомства – ред.)) с учетом полученных предложений подготовить и представить в правительство России проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте — до 7 мая 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Проект доклада президенту по данному вопросу поручено представить до 26 июня 2018 года.