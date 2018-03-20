РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. Семейный праздник «Экодвор» состоится в поселке Нахабино городского округа Красногорск 24 марта, участники смогут сдать волонтерам на переработку пластиковые изделия и текстиль, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого марта с 12:00 до 14:00 во дворе дома №27 по улице Панфилова в Нахабине состоится очередной экопраздник, приуроченный к установке контейнера для раздельного сбора отходов», – говорится в сообщении.

Гостей мероприятия ждут спортивная эко-эстафета, экологический квест для детей и взрослых, бесплатный обмен книгами и игрушками.

Волонтеры будут принимать на переработку вторсырье и пластиковые крышечки по акции #Добрые_крышечки, а также украшения, чистую одежду и текстиль. Не будут приниматься обувь и сумки, нижнее белье.

Участников «Экодвора» угостят горячим чаем и сладостями. Организаторами праздника выступают экологические движения «РазДельный сбор Нахабино» и «Раздельный сбор в твоем городе».