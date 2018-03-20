РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. В подмосковном Красногорске только в одну ветеринарную клинику за последние сутки поступили 10 собак, отравившиеся во время прогулки, сообщил «РИАМО в Красногорске» главный врач ветеринарной клиники «Кобра» Сергей Гершов.

«За последние сутки в нашу клинику поступили 10 собак с тяжелыми отравлениями. Животные поступают в тяжелом состоянии, смертность таких пациентов составляет 25%», – сказал Гершов.

По его словам, при отравлении необходимо как можно скорее доставить собаку в ветеринарную клинику, только так у животного есть шанс выжить.

Ветеринарный врач отметил, что симптомы – прежде всего, это рвота и судороги – похожи на отравление изониазидом, но токсикологические исследования не проводились.

«Частичным антидотом изониазида является витамин В6. При подозрении на отравление этим веществом можно сделать собаке подкожно инъекцию 5% раствора В6 в расчете – 1 миллилитр препарата на килограмм веса животного», – посоветовал Гершов.

Также он рекомендовал владельцам, заметившим, что питомец что-то съел во время прогулки, не дожидаясь симптомов, промыть собаке желудок.

Начальник отдела реализации программ и экологии администрации городского округа Красногорск Анна Архипова сообщила «РИАМО в Красногорске», что ситуация находится на контроле администрации, правоохранительных органов и общественников.

«С нами связалась член общественной палаты округа Мария Кочеводова. Общественники готовы оказать любую поддержку, в том числе организовать патрулирование улиц. Все возможные группы, общественные силы подняты на борьбу с догхантерами, ведь отрава раскидывается в том числе и на детских площадках, пострадать могут не только животные», – сказала Архипова.

Она отметила, что вся имеющаяся информация по догхантерам направлена начальнику УМВД по городскому округу Красногорск Николаю Жукову, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли провести проверку в рамках имеющихся у них полномочий.

«Попытаемся понять, по каким местам у нас чаще всего отравляются собаки, возможно там установлены камеры», – сказала Архипова.

Вместе с тем, рост числа обращений по поводу отравления собак замечен не во всем округе. Так, в ветеринарных клиниках «Айболит» (Красногорск) и «Ветеринарной клинике доктора Алиева» (Нахабино) «РИАМО в Красногорске» сообщили, что в последние дни к ним подобных обращений не поступало. В ветеринарную клинику «Свой доктор» в Красногорске за неделю поступили две собаки с отравлениями.