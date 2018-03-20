РИАМО - 20 мар. Компанию «Русская земля» в Ленинском районе Подмосковья оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку по исполнению ранее выданного предписания в отношении АО «Русская земля», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 57,65 гектара в Ленинском районе.

«Во время проверки установлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Общество не провело комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель в результате зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, не разработало и не представило информацию, которая предусмотрена законом», — говорится в сообщении.

В отношении АО «Русская земля» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в судебный участок №144 района Солнцево города Москвы для принятия решения.

Как уточняется в сообщении, мировым судом АО «Русская земля» привлечено к административной ответственности РФ в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей.