РИАМО - 20 мар. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Баландина в микрорайоне Дзержинского городского округа Балашиха, спортобъект смогут посещать более 900 человек в день, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

После ввода ФОК был передан администрации города на условиях безвозмездного пользования, и уже 12 марта состоялось торжественное открытие нового спортивного объекта.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном – первый столь масштабный спортивный объект в микрорайоне Дзержинского. Вместимость спорткомплекса составляет 925 посещений в день», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

Здание переменной этажности от одного до трех этажей имеет общую площадь свыше 6 тысяч квадратных метров. Здание спортивного комплекса – многофункциональное. Здесь есть бассейн с пятью дорожками, универсальный зал для занятий такими видами спорта как волейбол и баскетбол, мини-футбол и гандбол, а также залы для единоборств, аэробики и фитнеса. В ФОКе предусмотрены помещения для переодевания посетителей, душевые, буфет, две сауны и игровой зал.

Комплекс оснащен необходимым спортивным инвентарем и тренажерами. На прилегающей территории обустроены парковочные места для автомобилей, установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха.

Строительство ФОКа осуществлялось за счет средств, выделенных из федерального бюджета по заказу Росгвардии в рамках развития территории микрорайона.