РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. На Февральской улице в подмосковном Подольске коммунальщики заделали яму после жалобы одного из жителей городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Мужчина разместил на портале жалобу о неудовлетворительном состоянии автодороги на Февральской улице. Он отметил, что на пересечении улиц Дружбы и Февральская образовалась глубокая яма, которая создает угрозу для безопасности дорожного движения и пешеходов.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительного состояния автомобильной дороги на Февральской улице и сообщает о том, что данная автодорога входит в реестр собственности Подольска. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия были выполнены», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.