РИАМО - 20 мар. Из здания на юге столицы идет густой дым, пожарные производят разведку, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Двадцатого марта 2018 года в 15:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом строении по адресу: Кирпичные Выемки, 2», — говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные подразделения обнаружили идущий из здания густой дым. По словам охраны строения, людей внутри нет. Проводится разведка.

Сведений о пострадавших не поступало.