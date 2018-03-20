РИАМО - 20 мар. Клуб «Ночные волки» объявил 21 апреля началом мотосезона 2018 года в Москве, сообщается в группе «Ночных волков» в соцсети «ВКонтакте».

«Москва, открытие мотосезона 21 апреля 2018-го. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении.

Мотоклуб «Ночные Волки» ведет свою историю с конца 1980-х годов. Он завоевал мировое признание как самый крупный, мощный и независимый клуб с российским лицом и традициями. В «Ночных волках» присутствует бунтарское начало, тем не менее клуб всегда опирался на православные корни и историю России.

Ранее заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов сообщил, что в этом году байкеры проведут мотопробег «Славянский мир - 2018». Участники мотопробега стартуют в Москве и преодолеют путь в 8,5 тысяч километров по странам Восточной Европы.