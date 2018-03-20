РИАМО – 20 мар. Столичные правоохранительные органы задержали двух сотрудников ФСБ России и замначальника УВД по Северо-Восточному округу Москвы, подозреваемых в получении взятки в размере 6 миллионов рублей за незаконное оформление иностранцев на миграционный учет, сообщает во вторник ТАСС.

«Военным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащих управления «М» ФСБ России В. Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Н. Комарова, заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Ю. Васильева по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), а также в отношении граждан А. Сеидова и А. Караева по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

У подозреваемых проведены обыски по месту жительства, они задержаны.

Безруков, Комаров и Васильев сформировали устойчивую группу для получения взятки в особо крупном размере от Сеидова и Караева за совершение в пользу представляемых ими иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ, действий, связанных с постановкой их на миграционный учет.

«Комаров взял на себя обязательство по непосредственному получению денег от взяткодателей, Безруков за счет авторитета занимаемой должности и иных возможностей сотрудника ФСБ должен был осуществлять общее покровительство и попустительство по службе, гарантируя безопасность организованной группы, Васильев организовал оформление иностранных граждан на миграционный учет.

«В период с декабря 2017 года по настоящее время они получили от Сеидова и Караева взятку в особо крупном размере в сумме более 6 миллионов рублей», - отметил источник.