РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 мар. В молодежном центре «Победа» в Домодедове 24 марта пройдет акция «Я твой донор», чтобы сдать кровь, участники должны иметь регистрацию в Москве и области, сообщается на официальном сайте городского округа.

«Пункт сдачи крови будет организован в молодежном центре «Победа» с 9:00 до 12:00. Сдача крови производится после предъявления паспорта. Для участников обязательна регистрация в Москве и Московской области», – говорится в сообщении.

Потенциальным донорам в день сдачи крови врачи не рекомендуют употреблять жареную, острую, и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Эти вещества ухудшают свертываемость крови.

Для участия в акции донор должен весить не менее 50 килограммов. Все желающие приглашаются по адресу: городской округ Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом №2. Мероприятие организовано городской центральной больницей совместно с Московской областной станцией переливания крови и местным отделением партии «Единая Россия».