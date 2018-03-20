РИАМО - 20 мар. Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по столичному району Чертаново Южное задержали на Варшавском шоссе 24-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении более 90 граммов героина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством - героином, общей массой более 90 граммов», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи ОМВД России по району Чертаново Южное возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый был задержан.