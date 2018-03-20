РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. В парке «Пехорка» подмосковной Балашихи 24 марта в 12:00 состоится спортивная эстафета для детей, сообщается на официальной странице МАУК «Дирекция парков» в соцсети «ВКонтакте».

«Весна уже вступила в свои права. А значит, совсем скоро начнется активный период, когда понадобится и выносливость, и сила, и ловкость. Чтобы подготовиться к этому и выйти из «зимней спячки», организаторы подготовили для маленьких посетителей серию игровых программ. Первая из них так и называется «Спорт». Приходите на игровую программу 24 марта в 12:00», – говорится в сообщении.

В рамках программы юные жители Балашихи смогут принять участие в эстафете, а также проявить свои знания в викторине. Кроме того, участников ждут массовые игры и танцы.