РИАМО - 20 мар. Полиция задержала на северо-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, ранее в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Путевом проезде произошел конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе предварительной проверки было установлено, что 17 марта произошла конфликт ссора между 34-летним уроженцем Саратовской области и его сожительницей. В результате конфликта женщина получила травмы и была госпитализирована.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и установили, что между ним и сожительницей произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес удар потерпевшей, причинив тяжкий вред здоровью», - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее СМИ сообщили, что полиция разыскивает актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах, который, предположительно, избил свою сожительницу. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.

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