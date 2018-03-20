РИАМО - 20 мар. В Зеленограде задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже строительного кабеля стоимостью более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции от работника строительной организации поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что с неохраняемой территории строительного объекта на Кутузовском шоссе неизвестный похитил три кабельные бухты. Материальный ущерб превысил 1 миллион рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Зеленограде. Установлено, что злоумышленник похитил кабель и вывез его со строительного объекта с помощью специальной техники и нанятого погрузчика. После этого подозреваемый закопал кабельные бухты в снегу по месту жительства в Подмосковье», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.