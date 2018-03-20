РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 20 мар. Официальный представитель России в Комитете по охране окружающей среды от воздействия авиации (ICAO), научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Юрий Медведев будет принимать активное участие в решении проблем воздействия воздушного транспорта на окружающую среду, сообщается на официальном сайте института.

Комитет состоит из рабочих групп, которые вырабатывают предложения для обсуждения и утверждения.

«Задача представителя России в КАЕП направлена на координацию деятельности отечественных специалистов (это сотрудники ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, АО «ОДК-Авиадвигатель»), участие в заседаниях при принятии итоговых решений и достижение приемлемого компромисса между интересами различных стран в вопросах авиаэкологии. В состав комитета входят эксперты весьма ограниченного числа стран, поэтому роль представителя от России с правом голоса является исключительно важной и отражает возросшую роль ЦАГИ на площадке ИКАО», – отметил Медведев.

Он добавил, что участие российских специалистов в работе комитета является ключевым условием в выработке национальных программ создания перспективного авиационного транспорта.

«В настоящее время в КАЕП запущен новый процесс оценки возможностей технологий, в который вовлечены представители крупнейших мировых исследовательских центров и авиапроизводителей. Вопросы технологий снижения шума, эмиссии загрязняющих веществ и углекислого газа рассматриваются комплексно, а их обсуждение в рабочих группах способствует принятию новых стандартов. В этой связи одна из важнейших функций представителя России – отслеживать эти тенденции и участвовать в принятии решений в нужном для страны направлении», – говорится в сообщении.

Комитет также уделяет большое внимание теме создания сверхзвукового транспорта. В сотрудничестве с экспертами ЦАГИ ведется разработка новых стандартов по звуковому удару и шуму в районе аэропорта для перспективных высокоскоростных гражданских самолетов.

Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации CAEP (КАЕП) является техническим комитетом Совета ИКАО, созданным в 1983 году. КАЕП оказывает поддержку Совету в рамках разработки новых подходов и принятии новых Стандартов и Рекомендуемой Практики (САРП), связанных с шумом и выбросами воздушных судов, и в более общем плане, с воздействием международной гражданской авиации на окружающую среду и климат.