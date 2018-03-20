РИАМО - 20 мар. Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года, столбики термометров на базовой метеостанции города показали плюс 4,3 градуса, сообщает «Интерфакс».

«Двадцатое марта стало в Москве самым теплым днем с начала 2018 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в новогодние каникулы 4 января, когда температура поднялась до 4,1 градуса тепла», - сказал представитель столичного метеобюро.

Исторический максимум для 20 марта был установлен в 1990 году. Тогда термометры показали плюс 16,8 градуса.

Согласно прогнозу, на этой неделе в Москве днем будет около нуля, а ночи предстоят морозные. Со среды возможны небольшие осадки.