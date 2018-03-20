РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 мар. Энергетики ПАО «МОЭСК» в деревне Тургенево подмосковного Домодедова выявили жителя, который незаконно подключился к электросетям, теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации городского округа Домодедово.

В ходе акции по предупреждению незаконного потребления электричества «Честный киловатт» энергетики провели рейд в Домодедове. Так, в ходе осмотра участка в деревне Тургенево выяснилось, что у собственника есть законное присоединение к электросетям, однако он пользуется другим – незаконным подключением, от которого подключена постройка для проживания строителей. Все потребленные строением киловатт-часы «идут» мимо прибора учета, а значит – не оплачиваются. Согласно показаниям счетчика, электропотребления на участке нет, а вот в обход прибора учета электричества «нагорело» более чем на 100 тысяч рублей.

«За самовольное подключение к электросетям в отношении собственника участка составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии. Теперь «находчивому» потребителю придется оплатить все похищенные киловатты в 8-кратном объеме (по пропускной способности кабеля). А это 850 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также в рамках рейда энергетики проверили объекты и в деревне Чулпаново.

«Здесь у потребителей все в порядке с документами на потребление электроэнергии, но плохо с платежной дисциплиной. Один из владельцев коттеджей уже давно числится в должниках, и не раз попадал в списки на отключение за долги, которые формирует ПАО «Мосэнергосбыт». Однако никаких выводов собственник дома не сделал, и снова накопил задолженность – на этот раз почти 10 тысяч рублей. Увидев энергетиков, обитатели коттеджа пообещали погасить задолженность, однако в течение нескольких часов этого не произошло», – отмечается в сообщении.

Неоплата потребленной электроэнергии заставила энергетиков пойти на крайние меры – ограничение электроснабжения. Как только потребитель оплатит долг, ему подключат электричество.

Энергетики напоминают, чтобы не копить долги и не попадать в списки на отключение, ежемесячно передавайте показания приборов учета электрической энергии в энергосбытовую компанию. Сделать это можно с 15 по 26 число каждого месяца в личном кабинете клиента ПАО «Мосэнергосбыт», по телефону 8(800)55-000-55 или с помощью мобильного приложения ПАО «Мосэнергосбыт».

Если вам стало известно о хищениях электрической энергии, сообщите о них по телефону горячей линии «МОЭСК»: 8(499)951-06-49.