РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 20 мар. Большой каток на территории спорткомплекса «Метеор» в подмосковном Жуковском закрылся в этом сезоне в связи с наступлением теплой погоды, сообщается на официальном сайте городского округа.

«Большой каток, который расположился на территории стадиона в спорткомплексе «Метеор», завершил свою работу. Это связано с погодными условиями: весна вступает в свои права, на улице начинается активное таяние», – говорится в сообщении.

Каток вновь откроется в следующем зимнем сезоне. Однако малая ледовая площадка на хоккейной коробке пока работает. Горожане еще смогут покататься там на коньках.