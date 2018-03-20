РИАМО - 20 мар. Премьера городского мюзикла «Маяковский» пройдет на сцене московского «Театра Луны» 13 апреля, мюзикл – совместный проект театра с АНО «Музыкальное сердце театра», говорится в сообщении пресс-службы театра.

Как уточняется в материале, 2018 год – юбилейный год Владимира Маяковского. 19 июля литературный мир будет отмечать 125-летие поэта.

«Литературной основой постановки послужил оригинальный сценарий, в основе которого творческое наследие поэта, а также правда и вымысел о его жизни. <…> Городской мюзикл «Маяковский» – это попытка художественно переосмыслить его идеи и биографию с учетом опыта всего XX века, а также понять, какой он – Маяковский нашего времени», - говорится в сообщении.

Презентация проекта состоялась 27 февраля в ходе художественной акции, посвященной 100-летию битвы за звание «короля поэтов» между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. Акция прошла в вестибюле станции метро «Маяковская» в виде исторической реконструкции «баттла».

«Авторы спектакля предлагают зрителям увидеть в «громадине» Маяковского не только великого пролетарского поэта, но и просто человека, со всеми его страстями и бедами», - отмечается в сообщении.

Главную роль Маяковского в разных составах играют актеры мюзиклов Андрей Школдыченко («Призрак оперы») и молодой актер театра и кино, ученик Сергея Проханова Артем Крестников, чья актерская карьера начиналась на сцене «Театра Луны». Роль главного оппонента поэта, Игоря Северянина, играют ведущие актеры театра Дмитрий Новицкий и Алексей Кондрахов.

На главную женскую роль – музы поэта Лили Брик – приглашены звезда мюзиклов Теона Дольникова («Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов» и других), а также Юлия Железняк и Янина Мелехова.

«Городской мюзикл «Маяковский» – первый музыкальный спектакль о великом поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое. Маяковский – фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен», - отметил режиссер постановки Александр Рыхлов.